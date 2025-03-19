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АНАЛІТИКА

Інвестори рекордно скорочують запаси акцій США – опитування

 

Інвестори здійснили найбільше скорочення вкладень в американські акції за всю історію спостережень, показало опитування Bank of America.

Про це пише Financial Times.

У березні їхні позиції впали на 40 відсоткових пунктів - із 17% надлишку в лютому до 23% дефіциту.

Причинами різкого виходу з ринку стали побоювання щодо стагфляції, ескалації торговельної війни та зниження "винятковості США". Зміни настроїв стали наймасштабнішими з березня 2020 року, коли пандемія COVID-19 викликала кризу.

"На початку року всі інвестори були шаленими биками, але... вони точно закінчують зиму ведмедями", - зазначив старший інвестиційний стратег BofA Еліас Галу.

Популярність американських акцій знижується на користь європейських. Вкладення в акції єврозони зросли на 27 процентних пунктів, що стало найбільшим зсувом з 1999 року.

Технологічний сектор США також опинився під тиском - його частка в портфелях інвесторів скоротилася на 12%, до найнижчого рівня за два роки. Натомість більше коштів спрямували в комунальні компанії та банки.

Згідно з опитуванням BofA, проведеним серед 171 учасника з активами на 477 млрд дол, більшість інвесторів поки що не розглядає сценарій затяжного ведмежого ринку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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