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Інвестори рекордно скорочують запаси акцій США – опитування
10:26 19.03.2025 |
Інвестори здійснили найбільше скорочення вкладень в американські акції за всю історію спостережень, показало опитування Bank of America.
Про це пише Financial Times.
У березні їхні позиції впали на 40 відсоткових пунктів - із 17% надлишку в лютому до 23% дефіциту.
Причинами різкого виходу з ринку стали побоювання щодо стагфляції, ескалації торговельної війни та зниження "винятковості США". Зміни настроїв стали наймасштабнішими з березня 2020 року, коли пандемія COVID-19 викликала кризу.
"На початку року всі інвестори були шаленими биками, але... вони точно закінчують зиму ведмедями", - зазначив старший інвестиційний стратег BofA Еліас Галу.
Популярність американських акцій знижується на користь європейських. Вкладення в акції єврозони зросли на 27 процентних пунктів, що стало найбільшим зсувом з 1999 року.
Технологічний сектор США також опинився під тиском - його частка в портфелях інвесторів скоротилася на 12%, до найнижчого рівня за два роки. Натомість більше коштів спрямували в комунальні компанії та банки.
Згідно з опитуванням BofA, проведеним серед 171 учасника з активами на 477 млрд дол, більшість інвесторів поки що не розглядає сценарій затяжного ведмежого ринку.
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