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АНАЛІТИКА

Фінансові ринки Туреччини переживають потрясіння після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу

 

Інвестори почали масово продавати активи, що спричинило обвал ліри та акцій.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Borsa Istanbul 100 на відкритті впав на 6,9%, через що біржа призупинила торги. Після відновлення котирування знизилися на 4,6%.

Дохідність 10-річних держоблігацій зросла на 175 базисних пунктів до 29,94%. Ліра втратила понад 5% щодо долара, ставши найслабшою валютою у світі серед аналогічних активів.

До нещодавнього часу світові інвестори позитивно оцінювали турецькі активи, сподіваючись на покращення економічної ситуації та тісніші зв'язки з ЄС. Однак політична нестабільність зруйнувала цей оптимізм.
За матеріалами: Економічна правда
 

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