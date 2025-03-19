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Фінансові ринки Туреччини переживають потрясіння після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу
10:00 19.03.2025 |
Інвестори почали масово продавати активи, що спричинило обвал ліри та акцій.
Про це пише Bloomberg.
Індекс Borsa Istanbul 100 на відкритті впав на 6,9%, через що біржа призупинила торги. Після відновлення котирування знизилися на 4,6%.
Дохідність 10-річних держоблігацій зросла на 175 базисних пунктів до 29,94%. Ліра втратила понад 5% щодо долара, ставши найслабшою валютою у світі серед аналогічних активів.
До нещодавнього часу світові інвестори позитивно оцінювали турецькі активи, сподіваючись на покращення економічної ситуації та тісніші зв'язки з ЄС. Однак політична нестабільність зруйнувала цей оптимізм.
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