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АНАЛІТИКА

Канада вкладе понад $4 мільярди в оновлення системи радарів у Арктиці

 

Канада виділить понад 6 млрд канадських дол. (близько 4,2 млрд дол. США) на модернізацію системи раннього попередження про повітряний напад, розгорнутої в Арктиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

"Канада має намір у партнерстві з Австралією розробити сучасну систему загоризонтного радара. Це партнерство включатиме створення канадської арктичної системи загоризонтного радара, у що буде вкладено понад 6 млрд канадських дол. Вона забезпечить радарне покриття раннього попередження про загрози Арктиці", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що ця система радарів стане "ключовим елементом плану Канади із модернізації Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки". "Співпраця з Австралією над цією критично важливою технологією ще більше поглибить наші давні двосторонні відносини в галузі оборони, одночасно підтримавши прагнення Канади зміцнити оборону Північної Америки у партнерстві зі США", - розповіли у Карні.

Окрім цього, Канада вкладе ще близько 300 млн дол. США у нарощування своєї військової присутності в Арктиці "для захисту нашого суверенітету на суші, у небі та на морі". "Розширивши своїх операцій та навчання на Півночі та в Арктиці, а також розгорнувши більше особового складу, Збройні сили Канади матимуть кращі можливості для захисту суверенітету Канади в Арктиці - одночасно забезпечуючи більшу співпрацю з союзниками по НАТО", - пояснили в офісі глави канадського уряду.

Як відомо, Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) - це об'єднана система аерокосмічної оборони США та Канади. Її завданнями є контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, протиповітряна та протиракетна оборона. Штаб-квартира і командний центр організації знаходиться на американській авіабазі Петерсон у штаті Колорадо. На півночі Канади та США встановлена система радарів раннього виявлення ракетних ударів та інших повітряних загроз.
Ключові теги: Канада
 

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