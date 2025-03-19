У Туреччині анулювали диплом мера Стамбула про вищу освіту

У Туреччині анулювали диплом про вищу освіту мера Стамбула Ікрема Імамоглу після навчання в одному з найстаріших вишів Туреччини - Стамбульського університету.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"Диплом Екрема Імамоглу було анульовано. Стамбульський університет вирішив анулювати дипломи 28 осіб, у тому числі Імамоглу, через невідповідні горизонтальні переведення", - повідомляє телеканал.

Вказується, що виписки та дипломи анулюються шляхом відкликання на підставі «прогулу» та «явної помилки».

Головна прокуратура Стамбула розпочала розслідування злочину «підробка офіційних документів» після повідомлень про те, що диплом бакалавра мера Стамбулу Екрема Імамоглу був підробленим.

Мер Стамбула, який належить до опозиційної в Туреччині Республіканської народної партії, дав свідчення у прокуратурі.