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АНАЛІТИКА

Європейська компанія MBDA планує подвоїти виробництво ракет у 2025 році

Європейська компанія MBDA планує подвоїти виробництво ракет у 2025 році

 Пускова система SAMP/T запускає ракету Aster

Європейський виробник озброєнь MBDA має намір у 2025 році збільшити виробництво ракет у два рази та найняти 2600 нових працівників, щоб розширити свої виробничі потужності.

Про це заявив генеральний директор компанії Ерік Беранже на щорічній пресконференції в Парижі. У 2024 році MBDA отримала замовлення на 13,8 млрд євро, а загальна кількість контрактів досягла 37 млрд євро.

Генеральний директор MBDA також оголосив про розширення виробничих потужностей вже цьогоріч: «У порівнянні з 2024 роком виробництво нових ракет подвоїться».

Тож щодо подвоєння виробництва: компанія планує активно закуповувати обладнання та розширювати штат. До кінця 2025 року кількість працівників у MBDA зросте до 19 000 осіб.

Водночас Беранже визнав, що швидкість зростання залежатиме від можливостей навчання нового персоналу, адже фахівці, які мають це робити, також залучені до виробництва. Загалом у найближчі п'ять років компанія планує інвестувати 2,4 млрд євро.

До того ж він підкреслив, що Європа має усе необхідне для розробки керованих ракет. На його думку, Європа має мати так званий Design Authority. Це дозволило б розгортати, розвивати та адаптувати системи озброєнь без необхідності запитувати дозвіл або інформацію у третіх сторін. Як приклад він навів крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, які були адаптовані до українських Су-24 протягом короткого відтинку часу.

Європейська компанія MBDA планує подвоїти виробництво ракет у 2025 році

 Storm Shadow/SCALP

Пояснимо, що MBDA випускає широкий спектр ракет, наприклад, крилаті та ударні ракети - Storm Shadow/SCALP, Brimstone, Taurus KEPD 350 та зенітні CAMM, ASTER 15, ASTER 30, VL MICA. Також йдеться про ракети класу "повітря-повітря", як-от Meteor, ASRAAM, MICA, або ж протикорабельні: Exocet, MARTE ER, Naval Strike Missile.

Орім того, компанія розробляє нове покоління ракет: Taurus, FC/ASW (наступник Storm Shadow/SCALP) та гіперзвуковий перехоплювач Aquila.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: ЄС
 

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