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Рубіо погрожує Венесуелі санкціями, якщо та не прийме висланих зі США мігрантів
09:32 19.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо попередив Венесуелу про "жорсткі" санкції. Зокрема, Вашингтон вживе таких заходів, якщо країна не погодиться прийняти мігрантів, висланих зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Венесуела зобов'язана прийняти своїх репатрійованих громадян зі США. Це не питання для обговорення або переговорів. І це не заслуговує жодної нагороди. Якщо режим Мадуро не прийме постійний потік депортаційних рейсів без подальших виправдань або затримок, США виведуть нові, суворіші та посилювальні санкції", - написав Рубіо в соцмережі Х.
Раніше в четвер, спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Гренелл повідомив у тій самій соцмережі, що "Венесуела погодилася відновити польоти для виведення своїх громадян, які порушили імміграційні закони США та незаконно в'їхали" до Сполучених Штатів.
Ще раніше, у січні, Гренелл зустрівся в Каракасі з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб обговорити депортаційні рейси. Це сталося після того, як Мадуро відмовився приймати назад своїх громадян. Крім того, ця зустріч призвела до звільнення шести американців, затриманих у Венесуелі.
CNN зазначає, що нова загроза з боку Рубіо виникла на тлі спроб Трампа використати широкі повноваження воєнного часу для швидкої депортації деяких мігрантів, яких США звинувачують у зв'язках із венесуельською бандою Tren de Aragua. Однак федеральний суддя тимчасово заблокував депортації, щоб розглянути наслідки застосування цього закону.
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