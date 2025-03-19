США можуть відмовитися від командування силами НАТО в Європі - ЗМІ

Адміністрація президента Дональда Трампа у рамках кампанії зі скорочення витрат Пентагону розглядає можливість відмовитися від традиційного призначення генерала армії США на пост Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі SACEUR.

Про це з посиланням на джерела в американському оборонному відомстві пише NBC News, передає Укрінформ.

Зазначається, що майже 75 років контроль за військовими операціями НАТО в Європі здійснював чотиризірковий генерал США. Ця традиція бере початок від створення SACEUR і призначення на посаду його командувача тодішнього героя Другої світової війни та майбутнього президента США Дуайта Ейзенхауера.

Проте адміністрація Трампа, яка розпочала масштабну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США задля зменшення витрат Пентагону, у якості одного з варіантів економії коштів обговорює відмову Сполучених Штатів від посади верховного головнокомандувача SACEUR.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав цю посаду у 2009 - 2013 роках, зазначив, що відмова від SACEUR стала б, серед іншого, серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО, альянсі, який визначав європейську безпеку та мир після Другої світової війни.

«Відмова Сполучених Штатів від ролі верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі буде політичною помилкою епічного масштабу. Ми втратимо величезну кількість впливу в НАТО і це може сприйматися Європою як чіткий сигнал про наміри Вашингтона зменшити свою участь в Альянсі, або й більше - як перший крок до повного виходу США з Альянсу», - сказав він у коментарі NBC News.

Плани відмовитися від багаторічного лідерства США в SACEUR з'явились на тлі неодноразових заяв президента Трампа і його міністра оборони Піта Гегсета про те, що європейські партнери мають взяти на себе більше відповідальності за захист Європи. І якщо США таки відмовляться від SACEUR, іншим країнам НАТО доведеться обирати між собою, яка країна висуне командувача.

Трамп неодноразово критикував членів НАТО за те, що вони не досягли встановлених Альянсом цілей щодо відсотка ВВП, який кожна країна повинна витрачати на оборону. Він також розглядає серйозні зміни в політиці, згідно з якими США можуть відійти від ключового принципу альянсу колективної безпеки й не захищати члена НАТО від агресора, якщо ця країна не досягла порогу витрат на оборону.

Головнокомандувач SACEUR також є головою Європейського командування ЗС США і відповідає, зокрема, за координацію військової допомоги Україні у війні проти Росії, тож реорганізація посади чи командування американських військ може вплинути на стабільність надходження зброї до України.

У Пентагоні наразі не коментує такі повідомлення.