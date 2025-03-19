Астронавти, які застрягли на понад дев’ять місяців на МКС, повернулися на Землю

Двоє американських астронавтів повернулися на Землю після того, як на понад дев'ять місяців застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС) через технічну несправність свого космічного корабля.

Суні Вільямс та Бутч Вілмор покинули МКС на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon у вівторок рано вранці, їхній відліт показувала пряма трансляція космічного агентства США NASA.

Астронавти NASA Суні Вільямс та Бутч Вілмор перебували на МКС із червня 2024 року. Вони прибули на станцію на американському космічному кораблі Starliner компанії Boeing. Планувалося, що астронавти проведуть на космічній станції трохи більш як тиждень, але через неполадки на Starliner їхнє повернення відклали. Starliner вирушив на Землю без екіпажу, а місія астронавтів продовжилася більш як на дев'ять місяців.

Тривале перебування в космосі дозволило Суні Вільямс побити рекорд за сумарним часом у відкритому космосі (за бортом станції) серед жінок - 62 години та шість хвилин, зазначає ABC News.