У США суддя постановив, що Ілон Маск, ймовірно, діяв неконституційно, коли закрив USAID

Федеральний суддя США постановив, що Ілон Маск і його Департамент ефективності уряду (DOGE), ймовірно, задіяли неконституційні повноваження для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє в вівторок The Hill, передає Укрінформ.

«Рішення окружного судді США Теодора Чуанга на користь 26 нинішніх та колишніх працівників USAID (які подали до суду - ред.) має на меті відкласти передчасне остаточне закриття агентства, доки триває судовий процес»,- зазначається в повідомленні.

Розпорядження судді вимагає від DOGE відновити електронну пошту та доступ до системи для чинних співробітників USAID, а також забороняє персоналу DOGE вчиняти «будь-які дії, пов'язані» з агентством, без прямого дозволу керівництва USAID.

Постанова судді, крім того, вказує на те, що Ілон Маск має достатньо незалежних повноважень для того, щоби вимагати його затвердження Сенатом на займаній посаді - відповідно до положень Конституції.

Суддя також відкинув аргументи адміністрації Трампа про те, що Маск начебто не є формальним адміністратором DOGE, а всього лише старшим радником президента, який не має незалежних повноважень.

Тим часом в адміністрації Трампа відреагували критикою на рішення суду.

Офіційна представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що адміністрація подасть апеляцію, назвавши це рішення «судовою помилкою».

«Судді-вигнанці підривають волю американського народу, намагаючись перешкодити президенту Трампу виконувати його плани. Якщо ці судді хочуть нав'язати свою партійну ідеологію уряду, вони повинні самі балотуватися», - заявила Келлі.

Як повідомляв Укрінформ, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) стало одним із перших, яке потрапило під скорочення фінансування в рамках діяльності DOGE на чолі з Ілоном Маском. Державний секретар США Марко Рубіо 10 березня офіційно заявив, що США закривають 83% програм USAID.