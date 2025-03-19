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У США суддя постановив, що Ілон Маск, ймовірно, діяв неконституційно, коли закрив USAID
09:00 19.03.2025 |
Федеральний суддя США постановив, що Ілон Маск і його Департамент ефективності уряду (DOGE), ймовірно, задіяли неконституційні повноваження для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє в вівторок The Hill, передає Укрінформ.
«Рішення окружного судді США Теодора Чуанга на користь 26 нинішніх та колишніх працівників USAID (які подали до суду - ред.) має на меті відкласти передчасне остаточне закриття агентства, доки триває судовий процес»,- зазначається в повідомленні.
Розпорядження судді вимагає від DOGE відновити електронну пошту та доступ до системи для чинних співробітників USAID, а також забороняє персоналу DOGE вчиняти «будь-які дії, пов'язані» з агентством, без прямого дозволу керівництва USAID.
Постанова судді, крім того, вказує на те, що Ілон Маск має достатньо незалежних повноважень для того, щоби вимагати його затвердження Сенатом на займаній посаді - відповідно до положень Конституції.
Суддя також відкинув аргументи адміністрації Трампа про те, що Маск начебто не є формальним адміністратором DOGE, а всього лише старшим радником президента, який не має незалежних повноважень.
Тим часом в адміністрації Трампа відреагували критикою на рішення суду.
Офіційна представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що адміністрація подасть апеляцію, назвавши це рішення «судовою помилкою».
«Судді-вигнанці підривають волю американського народу, намагаючись перешкодити президенту Трампу виконувати його плани. Якщо ці судді хочуть нав'язати свою партійну ідеологію уряду, вони повинні самі балотуватися», - заявила Келлі.
Як повідомляв Укрінформ, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) стало одним із перших, яке потрапило під скорочення фінансування в рамках діяльності DOGE на чолі з Ілоном Маском. Державний секретар США Марко Рубіо 10 березня офіційно заявив, що США закривають 83% програм USAID.
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