Радіо Свобода подало до суду на USAGM, щоб заблокувати рішення про припинення федерального гранту

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало сьогодні до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL.

У скарзі стверджується, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.

«Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним», - сказав президент RFE/RL Стівен Капус.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) - приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми через радіо, інтернет, телебачення і мобільний зв'язок щотижня охоплюють аудиторію в майже 50 мільйонів слухачів у 23 країнах, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії і Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAGM).

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, включно з Агентством США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, «Голосом Америки» та деякими іншими ЗМІ.

Після цього стало відомо про припинення дії погодженого Конгресом гранту, що фінансує діяльність Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Президент медіакорпорації RFE/RL Стівен Капус у заяві ввечері 15 березня зазначив, що скасування грантової угоди з USAGM «стало б величезним подарунком для ворогів Америки». «Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода напередодні її 75-річчя. Перемога наших супротивників зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», - йдеться в заяві Капуса.

USAGM - незалежне урядове агентство США, яке здійснює трансляцію новин й інформації майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей на тиждень.