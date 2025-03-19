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Віткофф: переговори США з Росією пройдуть 23 березня в Джидді
08:54 19.03.2025 |
Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в Джидді (Саудівська Аравія) пройдуть чергові переговори США з представниками Росії щодо її війни проти України. Віткофф сказав про це в ефірі Fox News через кілька годин після телефонної розмови президентів США й Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Він зазначив, що тепер є «відносно невелика відстань до повного припинення вогню».
«Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки (Майк Волц - ред.) і нашим державним секретарем (Марко Рубіо - ред.), думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі (щодо припинення вогню - ред.)», - сказав Віткофф.
Він не уточнив, із ким саме з російського боку зустрічатиметься делегація США.
Ввечері 18 березня Трамп і Путін провели майже двогодинні телефонні переговори. За повідомленням Білого дому, вони погодилися, що рух до миру почнеться з «енергетичного й інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру».
У Кремлі стверджують, що Путін підтримав ідею Трампа про місячний мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі - «позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду».
Водночас Путін, як повідомляє Кремль, позначив «низку істотних моментів», що стосуються контролю за припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення, а також висловився про необхідність «зупинки примусової мобілізації» в Україні й переозброєння ЗСУ.
Також російський президент назвав «ключовою умовою для недопущення ескалації» повне припинення іноземної військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією з Києвом. Путін також анонсував обмін полоненими.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову Трампа із Путіним, зокрема, заявив, що «Путін не дозволить отримати припинення вогню швидко, він завалить нас умовами - зараз є пропозиція припинити удари по енергетичних об'єктах, це може бути способом просунутися до припинення вогню» .
Після переговорів у Саудівській Аравії українські й американські офіційні особи 11 березня оголосили, що Київ погодився на пропозицію про припинення вогню на 30 днів.
Москва раніше прохолодно відреагувала на цю ідею, а Путін запропонував додаткові умови, зокрема замороження постачання Києву американської зброї.
Представники США й Росії зустрічалися в Ер-Ріяді 18 лютого. Держсекретар Марко Рубіо за підсумками тодішніх переговорів із російською делегацією заявив, що Росія та США домовилися відновити колишню чисельність співробітників посольств. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що вони визначили три завдання: призначення послів двох країн [Путін уже призначив послом Росії у США директора департаменту Північної Америки російського МЗС Олександра Дарчієва], призначення представників для переговорів щодо України і створення умов для відновлення співпраці Росії й США «в повному обсязі».
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