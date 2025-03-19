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Франція облаштує ключову базу ВПС для зберігання ядерної зброї
23:36 18.03.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри модернізувати авіабазу Люксей-Сен-Совер на сході країни, аби вона могла зберігати ядерну зброю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Під час візиту на базу Люксей-Сен-Совер Макрон заявив, що вона "буде безпрецедентно модернізована і поверне собі повноцінну роль в системі ядерного стримування Франції".
Французький президент додав, що для розміщення двох ескадрилій винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, знадобляться "масивні інвестиції".
Передбачається, що Франція інвестує в модернізацію бази 1,5 мільярда євро, і до 2035 року на ній будуть розміщені винищувачі F5 Rafale, а також гіперзвукові ядерні ракети ASN4G повітряного базування. Також буде збільшено удвічі, до 2000 людей, персонал бази.
На базі Люксей-Сен-Совер протягом десятиліть зберігалася ядерна зброя, але до 2011 року винищувачі Rafale, які є носіями ядерної зброї, були виведені звідти.
Оголошення про зберігання сучасних ядерних ракет на авіабазі Люксей-Сен-Совер, що менш ніж за 200 кілометрів від німецького кордону, є стратегічним сигналом, пише Politico.
Воно настало після того, як Макрона висловив готовність запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.
У Франції також непублічно допускають розгортання у Німеччині оснащених ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.
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