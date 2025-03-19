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АНАЛІТИКА

У ЄС знову готуються схвалити рішення саміту щодо України без підтримки Угорщини

 

Європейський Союз готується до сценарію, коли висновки саміту 20-21 березня стосовно України можуть бути схвалені без підтримки Угорщини, яка публічно виступила проти них.

Про це журналістам на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає з Брюсселя кореспондентка "Європейської правди".

За словами співрозмовника журналістів, висновки зустрічі лідерів Європейського Союзу цього тижня в частині України можуть бути ухвалені за тією ж схемою, що й на екстреному саміті на початку березня - рішенням 26 держав-членів.

Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Не називаючи держави, яка виступає проти схвалення висновків стосовно України, високопосадовець ЄС підтвердив, що "існує розбіжність із однією державою-членом", і "ми маємо рухатись далі з 26" державами.

Однак угорський міністр з питань ЄС Янош Бока раніше у вівторок публічно підтвердив, що Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.

Серед іншого, ідеться про ініціативу головної дипломатки ЄС Каї Каллас про надання Україні військової допомоги на 40 млрд євро.

Раніше джерела "ЄвроПравди" повідомляли, що на непублічних перемовинах щодо тексту висновків Європейської ради 20-21 березня Угорщина знову вимагає виключити з нього згадку про підтримку України.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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