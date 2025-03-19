Бундестаг схвалив багатомільярдний фінансовий пакет

Бундестаг у вівторок, 18 березня, схвалив фінансовий пакет, що передбачає багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Після складних переговорів і низки поступок консервативний блок у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) домоглися підтримки угоди з боку партії "Союз-90/Зелені".

Спільно вони мають 520 голосів у Бундестазі, що на 31 голос більше, ніж було потрібно для більшості у дві третини голосів, нагадало агентство AFP. Ця більшість потрібна для внесення поправок до Основного закону ФРН.

Поправки для реформи "боргового гальма"

Основний закон Німеччини закріплював "боргове гальмо" - механізм, за яким уряд має економно витрачати бюджетні кошти і може витрачати лише стільки, скільки заробляє. Мета - зобов'язувати уряд дотримуватися фінансової дисципліни. "Гальмо" не дозволяло надміру збільшувати боргові видатки держави.

Тепер Бундестаг схвалив реформування політики, закріпленої в статті 109 Основного закону Німеччини. "Гальмо" дозволено послабити для видатків на оборону і для потреб федеральних земель. Крім того, погоджене виділення 500 мільярдів євро для спеціального інфраструктурного фонду.

Багатогодинні процедурні дебати

Зранку засідання відкрила голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). Після того відбулися багатогодинні процедурні дебати щодо клопотань ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та Вільної демократичної партії (ВДП), які прагнули запобігти голосуванню.

Спочатку на розгляд був винесений законопроєкт ВДП, яка відкидала послаблення боргової дисципліни і натомість хотіла збільшити спецфонд для збройних сил Німеччини лише на 200 мільярдів євро.

Далі відбулося голосування щодо законопроєкту, узгодженого ХДС/ХСС, СДПН і "Зеленими". У другому і в остаточному читанні голосування було поіменним.

У п'ятницю, 21 березня, "зелене світло" пакету має дати Бундесрат - орган представництва федеральних земель - також більшістю у дві третини голосів.

Мерц: Чітке послання партнерам і противникам

Лідер ХДС і ймовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) 14 березня назвав пакет "чітким посланням нашим партнерам і друзям, а також противниками, ворогам нашої свободи: ми здатні захистити себе".

Голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) також охарактеризував угоду як потужний стимул для країни: "Разом у демократичному центрі ми заклали фундамент, завдяки якому Німеччина знову встане на ноги і зможе захистити себе".

Додаткові інвестиції в захист клімату

Виступаючи на екстреному засіданні Бундестагу 13 березня, Мерц запропонував послабити "боргове гальмо" не лише щодо оборони, як планувалося раніше, а й у сферах цивільного захисту та розвідувальних служб.

Крім того, він погодився спрямувати частину коштів у рамках узгодженого ХДС/ХСС і СДПН багатомільярдного інфраструктурного фонду на заходи із захисту клімату. Близько 100 мільярдів з 500 мільярдів євро спецфонду мають бути перераховані до Фонду клімату і трансформації (KTF).

У Бундестазі нового скликання, перше засідання якого відбудеться 25 березня, консерватори, соціал-демократи та "Зелені" вже не матимуть необхідної більшості, тож для парламентарів важливо було ухвалити пакет складом старого Бундестагу.