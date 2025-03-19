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Канадці стали суттєво менше їздити до США на тлі торговельної війни
22:55 18.03.2025 |
Минулого місяця кількість перетинів канадсько-американського кордону впала на 20%, як порівняти з лютим 2024 року.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на дані Прикордонної служби США.
"У лютому майже пів мільйона менше подорожувальників перетнули наземний кордон між Канадою та США, як порівняти із тим самим місяцем минулого року. Це ще одна ознака того, що останні тарифи Дональда Трампа похитнули двосторонні відносини", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що кількість перетинів кордону впала до найнижчого рівня з часу скасування у 2022 році обмежень, пов'язаних з пандемією. "Кількість мандрівників, які вʼїхали до США пасажирським автомобілем - найпоширенішим способом подорожі - впала з 2 696 512 у лютому 2024 року до 2 223 408 минулого місяця", - стверджує CBC News.
Видання звертає увагу, що кількість перетинів канадцями сухопутного кордону зі США раптово почала знижуватися одразу після запровадження Дональдом Трампом імпортних мит на канадську продукцію. "Кількість канадських мандрівників, які прямували до США у жовтні, листопаді, грудні й січні - була значно вищою за відповідний період минулого року, але в лютому трапився раптовий спад", - йдеться у статті.
Хоча у авіаподорожах такого раптово спаду в лютому не відбулося, туроператори вказують на помітне зниження інтересу канадців до майбутніх подорожей до США.
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