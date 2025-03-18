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Макрон анонсував збільшення закупівель літаків Rafale
17:45 18.03.2025 |
Франція планує закупити більше бойових літаків Rafale.
Про це заявив французький президент Емманюель Макрон під час виступу на військовій базі на сході країни, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".
У вівторок, 18 березня, Макрон анонсував збільшення закупівлі бойових літаків виробництва Dassault.
"Ми збираємося збільшити і прискорити наші замовлення на Rafales", - сказав він.
Зазначимо, Dassault Rafale - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції.
Літак оснащений двома двигунами, здатен літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу та може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів.
Макрон хоче переконати країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання і натомість звернути увагу на європейських виробників.
Зокрема він вважає, що тим, хто купує винищувачі F-35, слід запропонувати Rafale.
А французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив про необхідність прискорення темпів виробництва у збройовій промисловості, навівши як приклад мету Dassault Aviation "постачати чотири-п'ять Rafales на місяць з 2026 року".
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