Путін попередив російський бізнес, що санкції проти РФ не скасують

Російський диктатор путін вважає, що санкції Заходу проти РФ не є тимчасовим явищем.

Про це він повідомив під час з'їзду російського Союзу промисловців та підприємців, передають росЗМІ.

"Санкції це не тимчасові, точкові заходи, це механізм системного, стратегічного тиску на нашу країну. І як би не складалася ситуація, якою б не була система міжнародних відносин, у наших конкурентів завжди буде прагнення стримати нашу країну, послабити її економічні та технологічні можливості", - наголосив він.

Путін також навів дані Мінфіну, які свідчать, що загалом проти фізичних та юридичних осіб РФ запроваджено 28 595 санкцій.

"Це більше, ніж усі санкції проти всіх країн, проти яких запроваджувалися санкції. Причому, набагато більше", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні має відбутися телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість запровадження великого пакету санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів про припинення вогню. Пізніше Reuters дізнався, що американський уряд розглядає можливості для послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору у разі заключення мирної угоди.