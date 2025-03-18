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Акції азійських оборонних компаній злетіли через плани Європи на переозброєння
14:44 18.03.2025 |
Японські та південнокорейські оборонні компанії встановили рекордні показники на фондових ринках, оскільки Європа нарощує витрати на військову техніку після заяв Дональда Трампа про можливий вихід США з "парасольки безпеки".
Про це пише Financial Times.
Акції Hanwha Aerospace, найбільшого артилерійського виробника Південної Кореї, з початку року подорожчали на 134%, а японської Mitsubishi Heavy Industries - на 26%.
У понеділок їхня вартість додатково зросла на 6,8% і 12,2% відповідно після того, як Німеччина погодилася збільшити оборонний бюджет до 500 млрд євро.
Попит на азійську зброю зростає через швидке переозброєння Європи після вторгнення Росії в Україну. Південнокорейські Hyundai Rotem, що виробляє танки, і Korea Aerospace Industries, яка випускає винищувачі, також показали значне зростання - 123% і 55% відповідно.
Південна Корея, яка не скорочувала оборонне виробництво після закінчення холодної війни, наразі входить у топ-10 світових експортерів зброї. Японські оборонні компанії також зміцнили позиції: IHI, що випускає ракети, подорожчала на 21%, Kawasaki Heavy Industries - на 34%, а виробник артилерії Japan Steel Works - на 5%.
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