Китай зупинив імпорт СПГ із США через торговельну війну

Китай не імпортував скрапленого природного газу з США протягом 40 днів, що є найдовшою перервою майже за два роки, оскільки трейдери змушені переспрямовувати постачання в інше місце, щоб уникнути тарифів Пекіна на суперохолоджене паливо.

Відповідно до даних відстеження руху суден, зібраних Bloomberg, пауза у постачаннях найбільш тривала з червня 2023 року. Згідно з даними відстеження руху суден аналітичної компанії Kpler, наразі також немає жодних вантажів із США на шляху до Китаю.

Торгова війна, спровокована адміністрацією Трампа, загрожує роз'єднати найбільшого у світі продавця й покупця СПГ. Пекін запровадив 15% мито на постачання СПГ із США з 10 лютого у відповідь на загальні збори США з китайського експорту.

Зі слів трейдерів, у відповідь китайські покупці газу з довгостроковими зобов'язаннями щодо американських проєктів перепродають ці постачання в Європу. Компанії в Китаї також не бажають підписувати нові угоди з американськими підприємствами й натомість прагнуть закуповувати постачання з Азійсько-Тихоокеанського регіону чи Близького Сходу.

China Resources Gas International 17 березня погодилася купувати СПГ в австралійської Woodside Energy Group Ltd. з 2027 року на 15 років. Це перша угода про термінові постачання за участю китайських і австралійських компаній за багато років. Вона стала результатом покращення зв'язків між Канберрою й Пекіном після того, як торговельні відносини досягли найнижчої точки на початку десятиліття.

Китай також зміцнює свою енергетичну безпеку, зосереджуючись на виробництві більше газу вдома, що допоможе стримати зростання імпорту. Видобуток неухильно зростав і за перші два місяці 2025 року збільшився на 3,7% у річному обчисленні. Водночас дешевші альтернативи, від вугілля до відновлюваних джерел енергії й газу, що транспортується по суші з росії, зменшують попит Китаю на морський газ.

Остання торгова війна під час першого президентства Трампа призвела до припинення продажів СПГ США Китаю. З моменту відновлення 2020 року китайський імпорт американського газу різко зріс до середнього рівня понад 400 тис. тонн на місяць.

У січні держсекретар Марко Рубіо заявив, що СПГ слід використовувати як важіль у новому раунді торгових перемовин. Проте Китай не входить до числа тих країн, які грають у м'яч, що погано для американських розробників, які намагаються отримати контракти для запуску нових проєктів.