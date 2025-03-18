Криптовалютний проєкт Трампа World Liberty Financial продав токенів на $550 млн

Криптовалютний проєкт сім'ї Дональда Трампа World Liberty Financial залучив $250 млн під час другого продажу токенів, в результаті чого загальна сума проданих монет досягла $550 млн. Про це пише CNBC.

WLFI, криптобанківська платформа, підтримувана першою сім'єю, була запущена в жовтні 2024 hjre, за кілька тижнів до перемоги Трампа на виборах. У заяві, опублікованій під час запуску, WLFI зазначала, що сім'я Трампа може отримати 75% чистого доходу.

WLFI повідомляє, що понад 85 000 учасників пройшли перевірку "знай свого клієнта", щоб отримати доступ до продажу токенів. Співзасновник платформи Зак Віткофф, син мільярдера Стіва Віткоффа, заявив, що "WLFI на шляху до прискорення розвитку DeFi, або децентралізованого фінансування".

Згідно з запискою Білого дому, опублікованою минулого тижня, Девід Сакс, керівник відділу штучного інтелекту та криптовалют в адміністрації Трампа, перед початком роботи особисто та через свою компанію Craft Ventures продав інвестиції в цифрові активи на суму понад $200 млн.

Наприкінці лютого Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, що мемкоїни не є цінними паперами. Ця заява була зроблена після того, як президент і перша леді Меланія Трамп випустили власні мемкоїни перед інавгурацією.

WLFI - один з кількох криптопроєктів сім'ї Трампа, запущених перед його перемогою на президентських виборах США. Зараз Дональд Трамп підтримує криптодружню політику. Раніше цього місяця президент підписав указ про створення Стратегічного резерву біткоїнів.