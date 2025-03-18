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АНАЛІТИКА

Литва звинувачує Росію в підпалі IKEA у 2024 році

 

За підпалом меблевого супермаркету IKEA в травні 2024 року у Вільнюсі стоїть Росія, вважає влада Литви. Двоє людей, затриманих під час розслідування справи про підпал, діяли за дорученням та "в інтересах військових структур і спецслужб Російської Федерації", заявила в понеділок, 17 березня, генпрокуратура балтійської країни, цитує агенція AP.

Висунуто обвинувачення в скоєнні теракту

Підпал скоїли двоє громадян України, один із яких - неповнолітній, інший - молодший за 20 років, заявив прокурор Артурас Урбяліс. Один із підозрюваних перебуває під вартою в Польщі, інший був затриманий у Литві незабаром після злочину. За даними литовської прокуратури, виконавці диверсії в литовській філії IKEA були пов'язані з російською спецслужбою через довгий ланцюг посередників.

Обидва мали за дорученням російських спецслужб підпалити й підірвати торгові центри в Литві та Латвії за винагороду в розмірі 10 тисяч євро. До винагороди також належав і автомобіль BMW, йдеться у повідомленні. "Ці терористичні акти мали на меті серйозно залякати суспільство обох країн, незаконно змусити Литовську Республіку, Європейський Союз та інші держави зменшити або припинити підтримку Республіки Україна, а також дестабілізувати найважливіші політичні, економічні та соціальні структури держави", - йдеться в повідомленні литовської генпрокуратури.

Підпал у вільнюському магазині IKEA було кваліфіковано як терористичний акт. Відомство повідомило про пред'явлення звинувачень у скоєнні теракту. Водночас у Польщі затримано інших підозрюваних у причетності до аналогічних злочинів, заявили далі у Вільнюсі.

Пожежа у вільнюському магазині IKEA

Пожежа у філії IKEA у Вільнюсі сталася в ніч на 9 травня 2024 року. У магазині загорілися металеві стелажі з товарами, унаслідок чого ніхто не постраждав. Під час розслідування виявилося, що є вказівки, котрі свідчили про можливий підпал.

Після цього газета The New York Times написала, що розвідслужби США фіксують зростання числа диверсійних операцій у Європі, пов'язаних із Росією. На думку західних спецслужб, ці операції можуть бути частиною кампанії, спрямованої на підрив підтримки України у відбитті російської агресії. Здебільшого, як стверджує видання, за завданням російських спецслужб ставалися підпали на різних об'єктах, зокрема - магазин IKEA в Литві, склад в Англії, завод із виробництва фарб у Польщі та будинки в Латвії.

Крім того, у травні стало відомо про затримання владою Польщі двох громадян Білорусі та поляка, запідозрених у підготовці диверсій на території країни за завданням російської військової розвідки - Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишнього ГРУ. - Ред.). За даними ЗМІ, чоловіки планували та вже скоювали спроби підпалів торгових центрів, ресторанів і будівельних складів. Так, за винагороду в 10 тисяч євро вони намагалися підпалити об'єкт у Гданську і ще два - у передмісті Варшави.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Литва, Росія
 

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