Таїланд скоротить термін безвізового перебування в країні до 30 днів

Період безвізового перебування в Таїланді планують скоротити з 60 днів до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство туризму та спорту Таїланду, передає Bangkok Post.

Втім, додаткові деталі будуть обговорені перед офіційним оголошенням про коригування правил перебування в країні.

Із липня 2024 року уряд Таїланду дозволив власникам паспортів з 93 країн в'їжджати в країну з туристичною метою на термін не більше 60 днів. Раніше це було доступно для громадянам 57 країн.

Однак туристичні оператори висловили стурбованість з приводу тривалого періоду, оскільки деякі туристи залишалися в середньому лише на 14-21 день, тоді як інші мандрівники витрачали менше двох тижнів на поїздку або в середньому близько семи днів.

Раніше Асоціація турагентів Таїланду висловила це занепокоєння, оскільки кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес у країні, зростає, а Асоціація тайських готелів вважала, що це частково стало причиною збільшення кількості квартир, що незаконно здаються в оренду гостям щодня.

Також зазначається, що в 2024 році Департамент туризму Таїланду відкликав ліцензії у 40 компаній, оскільки їх визнали винними в таємній зміні уповноважених директорів і співвідношенні директорів та акціонерів, що призвело до позбавлення їх прав займатися турбізнесом

Як повідомлялося, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з 17 лютого цього року відновив оформлення електронних віз (е-Віза) для в'їзду в Україну іноземців із 45 країн.