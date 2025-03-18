Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інвестори заробили $16 мільярдів завдяки падінню акцій Tesla вдвічі

 

Хедж-фонди, які грають на зниженні акцій Tesla, заробили $16,2 млрд після того, як вартість компанії Ілона Маска впала вдвічі за останні три місяці.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Трейдери, які отримують прибуток від падіння ціни акцій, накопичили паперові прибутки з моменту закриття торгів 17 грудня, згідно з даними постачальника інформації S3 Partners. Ринкова вартість Tesla за цей період впала більш ніж на $700 млрд, що скоротило статки Маска більш ніж на $100 млрд.

Публічні заяви генерального директора Tesla щодо європейської політики, зокрема підтримка ультраправих партій, сприяли зниженню продажів автомобілів у Європі.

"Tesla мала дуже високу цінність бренду, і Ілон зумів повністю її знищити", - сказав Пер Лекандер, керуючий партнер хедж-фонду Clean Energy Transition вартістю $1,5 млрд. "Маск опинився не на тому боці своєї цільової аудиторії. Тесли купують не люди в ковбойських чоботях".

Минулого тижня JPMorgan знизив прогнозну ціну акцій Tesla до кінця року зі $135 до $120, зазначивши у звіті: "Нам важко пригадати щось подібне в історії автомобільної індустрії, коли бренд втратив так багато цінності так швидко". У понеділок акції закрилися на рівні $238,01.

Четвертий квартал 2024 року виявився розчаруванням для інвесторів: фінансові результати не виправдали очікувань. Минулого тижня Tesla попередила в листі до представника уряду США, що торговельна війна Трампа може призвести до відповідних тарифів, які збільшать вартість виробництва автомобілів у США.

Tesla довго була однією з найпопулярніших компаній для шортселлерів на фондовому ринку США - у 2020 році в шорт-позиціях було близько 300 млн її акцій.

Але ралі більш ніж на 1 500% у 2020-2021 роках знищило більшість негативних ставок, хоча деякі інвестори й надалі вважали, що оцінка компанії відірвана від економічної реальності.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5658
  0,1263
 0,30
EUR
 1
 45,3483
  0,1834
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1982  0,06 0,15 41,8168  0,09 0,23
EUR 44,8857  0,14 0,32 45,6925  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5550  0,15 0,35 41,5700  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес