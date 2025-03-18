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Інвестори заробили $16 мільярдів завдяки падінню акцій Tesla вдвічі
10:54 18.03.2025 |
Хедж-фонди, які грають на зниженні акцій Tesla, заробили $16,2 млрд після того, як вартість компанії Ілона Маска впала вдвічі за останні три місяці.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Трейдери, які отримують прибуток від падіння ціни акцій, накопичили паперові прибутки з моменту закриття торгів 17 грудня, згідно з даними постачальника інформації S3 Partners. Ринкова вартість Tesla за цей період впала більш ніж на $700 млрд, що скоротило статки Маска більш ніж на $100 млрд.
Публічні заяви генерального директора Tesla щодо європейської політики, зокрема підтримка ультраправих партій, сприяли зниженню продажів автомобілів у Європі.
"Tesla мала дуже високу цінність бренду, і Ілон зумів повністю її знищити", - сказав Пер Лекандер, керуючий партнер хедж-фонду Clean Energy Transition вартістю $1,5 млрд. "Маск опинився не на тому боці своєї цільової аудиторії. Тесли купують не люди в ковбойських чоботях".
Минулого тижня JPMorgan знизив прогнозну ціну акцій Tesla до кінця року зі $135 до $120, зазначивши у звіті: "Нам важко пригадати щось подібне в історії автомобільної індустрії, коли бренд втратив так багато цінності так швидко". У понеділок акції закрилися на рівні $238,01.
Четвертий квартал 2024 року виявився розчаруванням для інвесторів: фінансові результати не виправдали очікувань. Минулого тижня Tesla попередила в листі до представника уряду США, що торговельна війна Трампа може призвести до відповідних тарифів, які збільшать вартість виробництва автомобілів у США.
Tesla довго була однією з найпопулярніших компаній для шортселлерів на фондовому ринку США - у 2020 році в шорт-позиціях було близько 300 млн її акцій.
Але ралі більш ніж на 1 500% у 2020-2021 роках знищило більшість негативних ставок, хоча деякі інвестори й надалі вважали, що оцінка компанії відірвана від економічної реальності.
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