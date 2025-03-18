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АНАЛІТИКА

Угорщина обмежила ціни на десятки товарів на тлі інфляції

 

В Угорщині 17 березня набув чинності контроль над цінами на продукти харчування, запроваджений прем'єр-міністром Віктором Орбаном після зростання інфляції до найбільшого в ЄС рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

На тлі зростання інфляції та непевних перспектив відновлення економіки Орбан запровадив обмеження націнок на 30 груп продуктів харчування, щоб утримати ціни під контролем.

"Якщо уряд побачить, що роздрібні мережі не дотримуються правил, ми поширимо їх на всі категорії продуктів харчування! Уряд також готовий відновити регульовані ціни в крайньому випадку", - заявили в Міністерстві економіки Угорщини.

Інфляція в Угорщині в січні склала 5,7% у річному вимірі, що є найвищим показником серед країн Європейського Союзу і більш ніж удвічі перевищує середній показник у ЄС (2,8%).

Угорська роздрібна група OKSZ заявляє, що останні заходи можуть знизити продовольчу інфляцію на один-два відсоткові пункти за умови, якщо подальшого зростання цін у ланцюжку поставок не буде.

Орбан з минулого року намагається дати раду економічним труднощам в Угорщині. За оцінками Єврокомісії, у 2025 році економіка країни зросте лише на 1,8% проти 3,4%, закладених у бюджеті.

Це відбувається на тлі падіння популярності його партії "Фідес" та зростання опозиційного руху "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
Ключові теги: Угорщина
 

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