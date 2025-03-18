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Чистий збиток «Газпрому» за минулий рік сягнув $12 мільярдів
09:28 18.03.2025 |
Чистий збиток російського концерну "Газпром" за підсумками 2024 року становив понад 1 трлн руб. ($11,98 млрд).
Про це йдеться у звітності компанії, передає Forbes Russia.
Найбільший вплив на формування збитку мало зниження ринкової вартості акцій ПАТ "Газпром Нефть" та зростання витрат із відкладеного податку на прибуток у зв'язку зі збільшенням ставки до 25%.
За підсумками 2023 року "Газпром" отримав прибуток у розмірі 696 млрд руб.
Раніше стало відомо, що "Газпром" розглядає можливість виставити на продаж відкриту 11 років тому будівлю свого експортного підрозділу в стилі італійського палаццо в центрі Санкт-Петербурга, а також іншу елітну нерухомість, через багатомільярдні збитки після втрати газового ринку Європейського Союзу.
Пред тим повідомялося, що "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.
Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.
Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.
На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.
Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.
Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.
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