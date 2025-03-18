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Глава дипломатії ЄС у Британії обговорить, як посилити тиск на Росію
09:25 18.03.2025 |
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відвідає з візитом Велику Британію, де говоритиме з міністрами закордонних справ і оборони про активізацію спільних зусиль для стримування російської економіки.
Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".
Консультації між Великою Британією та ЄС будуть присвячені об'єднаній підтримці України, протидії російським гібридним загрозам і збільшенню витрат на колективну оборону.
Каллас також говоритиме про шляхи посилення тиску на Росію та забезпечення справедливого і міцного миру в Україні.
На переговорах координуватиметься співпраця щодо України, обговорюватимуться зусилля з посилення економічного тиску та забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдає Україні, а також активізація дій проти гібридних загроз, таких як кібератаки, втручання у вибори та російська дезінформація.
Сторони переглянуть зусилля щодо збільшення європейських витрат на оборону, зокрема за допомогою "інноваційних ініціатив", та зміцнення ширшої військової готовності на підтримку НАТО.
Крім того, Каллас зустрінеться з начальником штабу оборони для переговорів з командувачем INTERFLEX та офіцерами зв'язку ЄС для Місії військової допомоги на підтримку України.
Обговорення будуть зосереджені на тому, як розвинути успіх місії INTERFLEX шляхом покращення тренувань українських військових.
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що G7 планує подальші кроки зі здійснення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню в Україні.
Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.
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