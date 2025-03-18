Після повалення режиму Асада з Туреччини повернулися понад 145 тисяч сирійців

Після повалення режиму Асада в Сирії Туреччину залишили понад 145,6 тисячі сирійців, а загалом з 2017 року виїхали понад 885,6 тисячі сирійців.

Як передає Укрінформ, про це в соцмережі Х повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз.

"За даними керівництва міграційної служби, кількість сирійців, які повернулися добровільно, безпечно, чесно та організовано між 9 грудня 2024 року та 16 березня 2025 року склала 145 639 людей, усього за 2017-2025 рр. - 885 642", - повідомив Йилмаз.

Зазначається, що на першому етапі відбулося повернення до безпечних зон, які були створені внаслідок транскордонних операцій. Із поваленням режиму Асада процес повернення прискорився.

"Очікується, що ці показники зростатимуть швидше з покращенням у Сирії, де відбувається процес відновлення, рівня безпеки, надання основних послуг та економічного становища", - вказав урядовець.