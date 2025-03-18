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В ООН заявили про необхідність глобальної боротьби з пташиним грипом
09:03 18.03.2025 |
Поширення високоінфекційного вірусу пташиного грипу H5N1, яке досягло безпрецедентних масштабів, знищивши сотні мільйонів птахів по всьому світу, потребує глобальної відповіді.
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ООН, про це на брифінгу в Римі заявив заступник гендиректора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Годфрі Магвензі.
Він зазначив, що криза загрожує серйозними наслідками для продовольчої безпеки, зокрема «втратою цінних харчових продуктів, робочих місць і доходів у сільській місцевості, потрясінням для місцевої економіки і, звичайно, збільшенням витрат для споживачів».
Економічні наслідки, за словами Магвензі, вже відчуваються в усьому світі. Ціни на яйця досягли рекордно високого рівня в США, оскільки фермери мусили забити понад 166 млн птахів - переважно курей-несучок. Тільки цього року у Штатах було знищено понад 30 млн птахів.
Перша заступниця гендиректора FAO Бет Бекдол підкреслила необхідність глобальної, скоординованої відповіді, назвавши пташиний вірус H5N1 «транскордонною загрозою», з якою жодна країна не може впоратися самотужки.
Для подолання кризи FAO та Всесвітня організація охорони здоров'я тварин запустили десятирічну глобальну стратегію з профілактики та контролю високопатогенного пташиного грипу.
Бекдол також підкреслила важливість залучення приватного сектору, особливо для розробки вакцин, діагностики та послуг у сфері ветеринарії.
За останні чотири роки H5N1 поширився на нові регіони, спричинивши масову загибель домашньої птиці, перебої в постачанні продовольства та зростання цін на м'ясо птиці та яйця, додали в ООН.
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