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Трамп каже, що лідер Китаю може скоро відвідати США
08:56 18.03.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром може відвідає США.
Про це повідомляє Financial Times, інформує "Європейська правда".
Виступаючи в понеділок під час відвідування вашингтонського Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, Трамп сказав, що китайський лідер "приїде в недалекому майбутньому".
"Він (Сі. - Ред) приїде в недалекому майбутньому", - зазначив американський президент.
Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.
Водночас джерело FT, знайоме із ситуацією, заявило, що жодних обговорень з приводу такої зустрічі не було.
Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Як відомо, 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд.
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