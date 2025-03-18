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Трамп погрожує карати Іран за напади хуситів
08:48 18.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп погрожує карати Іран за напади хуситів.
«Нехай ніхто не обманюється! Сотні нападів, що здійснюються хуситами, зловісними бандитами і головорізами, що базуються в Ємені, яких ненавидить єменський народ, виходять від Ірану і створені ним», - написав Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, Іран грає в «невинну жертву» терористів-ізгоїв, над якими він втратив контроль, але це неправда. Тегеран диктує хуситам кожен крок, постачає гроші, сучасну військову техніку та розвідувальні дані, стверджує президент США.
«З цього моменту кожен постріл хуситів розглядатиметься як постріл, зроблений з іранської зброї та під керівництвом Ірану, і Іран нестиме відповідальність і відчуватиме наслідки, які будуть жахливими!» - йдеться у дописі Трампа.
На цю заяву Трампа Іран не реагував.
Напередодні американські офіційні особи пообіцяли продовжувати завдавати ударів по цілях Хуті в Ємені після того, як розпочали авіаудари, спрямовані на припинення нападів цього угруповання на морські перевезення і військово-морські судна в регіоні Перської затоки.
Тегеран рішуче засудив жорстокі авіаудари США та Великої Британії по різних регіонах Ємену. У МЗС Ірану кажуть, що «військова агресія США та Великої Британії є грубим порушенням основоположних принципів Статуту ООН та міжнародного права, зокрема заборони на застосування сили та зобов'язання поважати територіальну цілісність та національний суверенітет держав».
Удари по Ємену стали найбільшою військовою операцією США на Близькому Сході з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня. ЗМІ цитують американських чиновників, які заявляють, що обстріл «не є одноденною акцією - це перший з багатьох днів, якщо не тижнів ударів».
За останні 18 місяців повстанці Хуті здійснили десятки нападів на судноплавство, стверджуючи, що вони мають на меті підтримати палестинців у війні Ізраїлю в Газі. Багато судноплавних компаній були змушені змінити свої курси на довші і дорожчі маршрути, щоб оминути регіон Перської затоки.
Президент США посилив тиск на Тегеран з моменту вступу на посаду в січні, прагнучи повернути його до переговорів, спрямованих на обмеження його ядерних амбіцій.
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