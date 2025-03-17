Фінансові новини
- |
- 17.03.25
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Торгова війна США і Європи ставить під загрозу комерційні відносини обсягом $9,5 трлн - звіт
16:19 17.03.2025 |
Ескалація торговельної війни між США і Європою ставить під загрозу комерційні відносини загальним обсягом приблизно $9,5 трлн на рік, включно з двосторонньою торгівлею та інвестиціями, йдеться у звіті Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU).
AmCham EU, яка представляє американські компанії, що працюють у Європі, зазначає, що імпортні мита можуть негативно вплинути не лише на обсяги торгівлі товарами, що підпадають під них, а й завдати шкоди трансатлантичним інвестиціям, сума яких набагато вища.
Обсяг двосторонньої торгівлі товарами між США і Європою, з урахуванням Великої Британії, 2024 року сягнув рекордних $1,3 трлн, обсяг торгівлі послугами становив понад $750 млрд, повідомила торгова палата.
Водночас, за її оцінками, продаж "дочок" європейських компаній у США перевищив $3,5 трлн, а філій американських компаній у Європі - $4 трлн.
"Збиток для торговельних потоків товарами досить великий, - зазначає глава AmCham EU Мальте Лохан. - Головний ризик у тому, що все це почне позначатися і на інших зв'язках".
Президент США Дональд Трамп, розповідаючи про торговельні відносини США і Європи, переважно фокусується на торгівлі товарами, пише The Wall Street Journal. Він неодноразово висловлював занепокоєння високим дефіцитом США в торгівлі з ЄС, який торік становив $235,6 млрд.
Трамп уже запровадив 25-відсоткові мита на постачання до США сталі та алюмінію, зокрема з Європи. Він також погрожує запровадити аналогічні мита на імпорт європейських автомобілів, фармпрепаратів і низки інших товарів у відповідь на чинні в Європі податкові та регулятивні заходи.
Минулого тижня Трамп також пообіцяв запровадити 200-відсоткові тарифи на постачання до Штатів європейської алкогольної продукції у відповідь на рішення Євросоюзу підвищити мита на імпорт американського віскі до 50%. Виробники алкоголю як у США, так і в Європі вже заявили, що торгова війна завдасть глибокої шкоди галузі. Введення 200-відсоткових мит фактично закриє американський ринок для європейських виробників вина.
Наслідки взаємних погроз і заходів у відповідь можуть бути ще важчими, попереджає науковий співробітник Університету Джона Гопкінса і один з авторів звіту AmCham EU Ден Гамільтон. ЄС може відповісти Вашингтону, обклавши податками американські послуги, у торгівлі якими США мають профіцит.
Згідно зі звітом торговельної палати, до Європи надходить більше прямих американських інвестицій, ніж в інші регіони світу разом узяті. Тим часом на європейські компанії припадає майже дві третини всіх прямих інвестицій, що надходять у США.
Введення мит може ускладнити європейським компаніям відправлення компонентів, що випускаються в регіоні, на їхні власні підприємства в США, тоді як відповідні мита з боку ЄС або іншого торгового партнера Вашингтона можуть ускладнити експорт кінцевого продукту зі Штатів, зазначає Гамільтон. Політична невизначеність може призвести до того, що компанії утримуватимуться від трансатлантичних інвестицій.
"Хвильовий ефект конфлікту в торговельній сфері не обмежиться торгівлею", - наголошує експерт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
|У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Стармер готовий розмістити війська в Україні безстроково
|США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ
|Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|У Британії кажуть про «значну кількість» країн, готових надіслати миротворців в Україну
|Торгова війна США і Європи ставить під загрозу комерційні відносини обсягом $9,5 трлн - звіт
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
Бізнес
|Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – розумного AI-асистента для гравців
|Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США
|Optimus збирається на Марс: Elon Musk відправить свого робота в космічну експедицію на борту Starship
|OpenAI закликала заборонити DeepSeek та китайські ШІ-моделі
|Facebook запроваджує монетизацію історій для авторів контенту
|Oracle є основним кандидатом на участь в управлінні TikTok — The Information
|Застосунок «Київ Цифровий» отримав міжнародну нагороду Global Mobile Award