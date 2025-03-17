Торгова війна США і Європи ставить під загрозу комерційні відносини обсягом $9,5 трлн - звіт

Ескалація торговельної війни між США і Європою ставить під загрозу комерційні відносини загальним обсягом приблизно $9,5 трлн на рік, включно з двосторонньою торгівлею та інвестиціями, йдеться у звіті Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU).

AmCham EU, яка представляє американські компанії, що працюють у Європі, зазначає, що імпортні мита можуть негативно вплинути не лише на обсяги торгівлі товарами, що підпадають під них, а й завдати шкоди трансатлантичним інвестиціям, сума яких набагато вища.

Обсяг двосторонньої торгівлі товарами між США і Європою, з урахуванням Великої Британії, 2024 року сягнув рекордних $1,3 трлн, обсяг торгівлі послугами становив понад $750 млрд, повідомила торгова палата.

Водночас, за її оцінками, продаж "дочок" європейських компаній у США перевищив $3,5 трлн, а філій американських компаній у Європі - $4 трлн.

"Збиток для торговельних потоків товарами досить великий, - зазначає глава AmCham EU Мальте Лохан. - Головний ризик у тому, що все це почне позначатися і на інших зв'язках".

Президент США Дональд Трамп, розповідаючи про торговельні відносини США і Європи, переважно фокусується на торгівлі товарами, пише The Wall Street Journal. Він неодноразово висловлював занепокоєння високим дефіцитом США в торгівлі з ЄС, який торік становив $235,6 млрд.

Трамп уже запровадив 25-відсоткові мита на постачання до США сталі та алюмінію, зокрема з Європи. Він також погрожує запровадити аналогічні мита на імпорт європейських автомобілів, фармпрепаратів і низки інших товарів у відповідь на чинні в Європі податкові та регулятивні заходи.

Минулого тижня Трамп також пообіцяв запровадити 200-відсоткові тарифи на постачання до Штатів європейської алкогольної продукції у відповідь на рішення Євросоюзу підвищити мита на імпорт американського віскі до 50%. Виробники алкоголю як у США, так і в Європі вже заявили, що торгова війна завдасть глибокої шкоди галузі. Введення 200-відсоткових мит фактично закриє американський ринок для європейських виробників вина.

Наслідки взаємних погроз і заходів у відповідь можуть бути ще важчими, попереджає науковий співробітник Університету Джона Гопкінса і один з авторів звіту AmCham EU Ден Гамільтон. ЄС може відповісти Вашингтону, обклавши податками американські послуги, у торгівлі якими США мають профіцит.

Згідно зі звітом торговельної палати, до Європи надходить більше прямих американських інвестицій, ніж в інші регіони світу разом узяті. Тим часом на європейські компанії припадає майже дві третини всіх прямих інвестицій, що надходять у США.

Введення мит може ускладнити європейським компаніям відправлення компонентів, що випускаються в регіоні, на їхні власні підприємства в США, тоді як відповідні мита з боку ЄС або іншого торгового партнера Вашингтона можуть ускладнити експорт кінцевого продукту зі Штатів, зазначає Гамільтон. Політична невизначеність може призвести до того, що компанії утримуватимуться від трансатлантичних інвестицій.

"Хвильовий ефект конфлікту в торговельній сфері не обмежиться торгівлею", - наголошує експерт.