У Норвегії стався масштабний витік нафти, підозрюють диверсію

У Норвегії на виведеній з експлуатації трансформаторній підстанції неподалік від Осло виявили витік нафти. Власник станції, державна енергетична компанія Statnett, підозрює диверсію.

Компанія виявила витік у неділю ввечері на старій підстанції Хаманг у Берумі, йдеться у пресрелізі Statnett. На місці інциденту знайшли сліди злому.

"Схоже, хтось прорізав огорожу, а потім послабив кришку на трансформаторі так, що нафта почала витікати", - сказав представник компанії Томас Феннефосс.

Розслідуванням займається поліція.

За даними Statnett, ймовірно, витекло 50-60 тонн нафти. Більша частина нафти була зібрана резервуарами і відстійниками на місці, але якась частина ввібралася в землю і потрапила у річку Сандвік.

Пожежна служба встановила бонові загородження на річці, а муніципалітети розмістили абсорбенти для поглинання нафти.

Трансформаторну станцію Хаманг було виведено з експлуатації восени минулого року.