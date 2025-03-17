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АНАЛІТИКА

У Норвегії стався масштабний витік нафти, підозрюють диверсію

 

У Норвегії на виведеній з експлуатації трансформаторній підстанції неподалік від Осло виявили витік нафти. Власник станції, державна енергетична компанія Statnett, підозрює диверсію.

Компанія виявила витік у неділю ввечері на старій підстанції Хаманг у Берумі, йдеться у пресрелізі Statnett. На місці інциденту знайшли сліди злому.

"Схоже, хтось прорізав огорожу, а потім послабив кришку на трансформаторі так, що нафта почала витікати", - сказав представник компанії Томас Феннефосс.

Розслідуванням займається поліція.

За даними Statnett, ймовірно, витекло 50-60 тонн нафти. Більша частина нафти була зібрана резервуарами і відстійниками на місці, але якась частина ввібралася в землю і потрапила у річку Сандвік.

Пожежна служба встановила бонові загородження на річці, а муніципалітети розмістили абсорбенти для поглинання нафти.

Трансформаторну станцію Хаманг було виведено з експлуатації восени минулого року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Норвегія
 

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