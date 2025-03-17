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США переконали Угорщину не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії - Politico
15:53 17.03.2025 |
Угорщина відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, ймовірно, після розмови держсекретаря США Марко Рубіо із угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто.
Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, передає Укрінформ.
Як зазначається, у січні Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій проти РФ, посилаючись, зокрема, на повернення в Білий дім президента Дональда Трампа. Але потім Трамп сам пригрозив Росії новими обмеженнями, якщо вона не погоджуватиметься на перемирʼя в Україні.
«За словами двох високопоставлених чиновників, які побажали залишитися анонімними, держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, закликаючи його не підривати санкційну систему блоку (ЄС - ред.)», - йдеться у публікації.
Дипломати зазначають, що ці повідомлення допомогли переконати Будапешт відступити, гарантуючи, що російські активи залишаться замороженими, а торговельні ембарго - збереженими.
Міністерство закордонних справ Угорщини не відповіло на запит Politico про коментар.
Водночас Politico додає, що Трамп в будь-який момент може змінити тактику та запропонувати пом'якшити санкційні обмеження. В такому випадку ЄС втратить важіль у спробах впливати на Угорщину, йдеться у повідомленні.
Наразі ж, як пише видання, в ЄС немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії - незалежно від рішень адміністрації Трампа.
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