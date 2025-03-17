Російський центробанк зафіксував обвальне падіння імпорту після «прощальних» санкцій Байдена

Російська економіка на початку 2025 року зіткнулася з різким скороченням поставок товарів з-за кордону.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Після посилення американських банківських санкцій, під які потрапив, зокрема, "Газпромбанк", а також ще десятки кредитних організацій, обсяги імпорту в РФ впали до мінімумів з літа 2022 року.

У лютому, згідно зі статистикою Центробанку Росії, в країну було ввезено товарів на $19,9 млрд - на 13% менше, ніж у лютому роком раніше.

Порівняно з січнем імпорт зменшився на 10%, а якщо порівнювати з четвертим кварталом минулого року - більш ніж на третину: тоді в Росію в середньому ввозили товарів на $28 млрд на місяць.

Центробанк РФ зазначає, що у російських компаній зростають складнощі з оплатою поставок з-за кордону: за січень-лютий вони накопичили$2,8 млрд зовнішніх зобов'язань, і це сталося "в основному внаслідок зміни заборгованості із незавершених зовнішньоторговельних розрахунків".

Додатковою перешкодою стали проблеми із залізницями Китаю - головного постачальника імпорту до Росії. З грудня Китай запровадив експортний контроль за широким переліком товарів - від верстатів та електроніки до посуду та промислових газів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що запроваджені Росією обмеження на провезення її територією низки товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, призвели до обвалу вантажопотоку на залізничній магістралі з Китаю до Європи.

До того повідомлялося, що в січні російські імпортери не змогли оплатити поставки товарів на суму до $5,4 млрд. На стільки за місяць зросли зовнішні зобов'язання, і це сталося "в основному внаслідок зміни заборгованості за незавершеними зовнішньоторговельними розрахунками".

За минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери - повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов'язання Росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).

На початку цього року стало відомо, що зростання неплатежів через проблеми, що накопичуються в російській економіці, високі відсоткові ставки й труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі змушує бізнес у Росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою.

У листопаді минулого року повідомлялося, що посилення вимог іноземних банків, що обернулося тривалими затримками та відмовами в оформленні платежів для російських компаній, змушує деяких повертатися до бартерних угод, які загрожують падінням зборів до бюджету РФ.

Також у листопаді російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих банках Китаю через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, що знаходяться під санкціями.

21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.