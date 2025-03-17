ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 р. до 3,1%, у 2026 р. - до 3%

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила оцінку зростання світової економіки в найближчі два роки.

Тепер прогнозується, що зростання глобального ВВП становитиме 3,1% у 2025 році і 3% наступного року. У грудні очікувалося підвищення на 3,3% в обидва роки.

Уповільнення темпів зростання порівняно з 3,2% 2024 року зумовлюватиметься "торговельними бар'єрами в низці економік G20 і зростаючою геополітичною та політичною невизначеністю, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств", наголошується в оновленому прогнозі ОЕСР.

"Останні показники активності почали вказувати на погіршення перспектив світового зростання. Настрої бізнесу та споживачів послабилися в деяких країнах, а показники невизначеності економічної політики помітно зросли в усьому світі, - йдеться у звіті. - Значні зміни відбулися в торговельній політиці, які, якщо вони збережуться, вдарять по світовому зростанню і збільшать інфляцію".

У документі також відзначається збереження інфляційного тиску в багатьох державах.

Інфляція в країнах G20 у 2025 році очікується на рівні 3,8%, у 2026 році - 3,2%. Це на 0,3 процентного пункту вище за грудневу оцінку.

ОЕСР знизила прогноз зростання ВВП США 2025 року до 2,2% з 2,4%, наступного року - до 1,6% з 2,1% раніше.

Економіка єврозони зросте на 1% поточного року (раніше очікувалося зростання на 1,3%), у 2026 році - на 1,2% (а не на 1,5%). Зокрема оцінку підйому ВВП Німеччини переглянуто до 0,4% з 0,7% і до 1,1% з 1,2% відповідно.

Японська економіка, згідно з новим прогнозом, зросте на 1,1% цього року і на 0,2% наступного року. Раніше передбачалося збільшення на 1,5% і 0,6% відповідно.

ОЕСР підвищила прогноз темпів зростання економіки Китаю в поточному році до 4,8% з 4,7%, зберігши оцінку на майбутній рік без зміни - 4,4%.

Країною із найшвидшими темпами розвитку з найбільших економік світу залишиться Індія. ОЕСР очікує зростання ВВП країни у 2025 фінроці, що розпочнеться у квітні, на 6,4% (раніше 6,9%) і у 2026 фінроці на 6,6% (6,8%).

"Значні ризики зберігаються. Подальша фрагментація світової економіки є ключовою проблемою. Вище та ширше збільшення торговельних бар'єрів вдарить по зростанню в усьому світі та збільшить інфляцію. Сильніша, ніж очікувалося, інфляція призведе до більш обмежувальної грошово-кредитної політики і може призвести до руйнівної переоцінки на фінансових ринках, - зазначається в огляді. - Більш високі державні витрати на оборону можуть підтримати економічне зростання в короткостроковій перспективі, але потенційно посилять довгостроковий фіскальний тиск".