Союзникам варто готуватися до НАТО без США - ексглава Штабу стратегічного планування Альянсу

Європейські союзники по НАТО та Канада мали би обмежити участь Сполучених Штатів у процесах ухвалення рішень Альянсу, адже дії Вашингтона вже завдають шкоди блоку.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловила ексглава Штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст.

«Я думаю, що європейські союзники та Канада повинні відсторонити США від політичних органів НАТО та ухвалення рішень. Дуже важливим є надіслати потужний сигнал Вашингтону: Європа і Канада не піддадуться клептократичним авторитаріям - ні в Москві, ні у Вашингтоні... Я думаю, що європейські союзники повинні активно готуватися до НАТО без нього (Трампа)», - заявила Бабст.

За її словами, трансатлантичне партнерство в галузі безпеки руйнується на наших очах. Президент США Дональд Трамп, переконана експертка, перейшов на інший бік і відкрито підтримує російського агресора.

«Він і його адміністрація вже завдали величезної шкоди НАТО, і вони продовжують робити це щодня», - підкреслила Бабст.

На її думку, в американського лідера є багато можливостей зашкодити довірі до Альянсу. Він, наприклад, може припинити фінансові внески США до спільного бюджету НАТО або вивести свій військовий контингент і техніку з Європи. Серед таких шкідливих дій вона назвала також запровадження «божевільних» мит для союзників до припинення кібероперацій проти Росії; блокування обміну розвідданими з Україною та військової допомоги для України; нападки на Данію та Канаду з територіальними погрозами.

Своїми діями США порушують численні узгоджені політики та стратегії НАТО, включаючи нову Стратегічну концепцію, сказала співбесідниця агентства. Трамп, зазначила вона, також порушує Вашингтонський договір НАТО, установчий документ, який чітко зобов'язує всіх членів дотримуватися принципів Статуту ООН і просувати їх, включаючи територіальний суверенітет і цілісність її членів. Отже наразі не можна говорити, що між союзниками виникла «якась дрібна розбіжність», йдеться про фундаментальні речі.

У разі зменшення участі США Європі, звісно, доведеться докласти величезних зусиль, щоб інвестувати у власну безпеку, визнала Бабст.

«Але ми не бідні і не беззубі: ми - 450 мільйонів людей у ​​Європейському Союзі; у нас є дві ядерні держави (Франція та Велика Британія), ми економічно сильні, і багато країн ЄС уже почали оновлювати та модернізувати свої збройні сили. Фінляндія, Швеція, Данія, Польща, Норвегія та країни Балтії чітко сприймають російську загрозу. Разом з Україною ми сильна група країн. Звісно, з часом ми зможемо захиститися і без американців. Але щоб це зробити, потрібно повірити у власні сили», - підсумувала вона.

Бабст також не виключила, що наступний саміт НАТО може не відбутися.

Як повідомлялось, мільярдер Ілон Маск, який має серйозний вплив у Білому домі, закликав Сполучені Штати негайно вийти з НАТО, заявивши, що для Америки «немає сенсу платити за оборону Європи». Сам Трамп заявив, що сказав союзникам по НАТО, що якщо вони не збираються оплачувати свої рахунки, він не буде їх захищати.