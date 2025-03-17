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АНАЛІТИКА

Яєчна криза у США. Фінляндія відмовила американцям у постачаннях

 

США звернулися до Фінляндії по допомогу у зв'язку з серйозним дефіцитом яєць у країні. Однак там відповіли, що наразі експорт неможливий. Про це повідомляє Yle.

Фінська асоціація птахівництва Siipikarjaliitto отримала запит щодо можливого експорту яєць до США. Але, як зазначає виконавча директорка асоціації Веера Лехтіля, між країнами не проводилися переговори щодо доступу до ринку, тому організувати постачання буде складно.

"Коли немає узгоджених правил, почати експорт не так просто", - пояснила Лехтіля.

Ба більше, навіть якщо Фінляндія змогла б постачати яйця, це суттєво не вплинуло б на ситуацію в США.

"Через пташиний грип там довелося знищити мільйони птахів. У Фінляндії загалом чотири мільйони курок-несучок, і навіть максимальні обсяги експорту не змогли б розв'язати їхню проблему", - зазначила Лехтіля.

За даними данського видання Agriwatch, США також звернулися з аналогічними запитами до Данії, Швеції та Нідерландів.

Шведська компанія Kronäggs заявила виданню Aftonbladet, що навряд чи експортуватиме яйця до США через складні експортні обмеження. До того ж дефіцит яєць спостерігається і в самій Європі.

"Пташиний грип - це не лише проблема США, це глобальне й серйозне питання. У Фінляндії нам поки що вдається з ним справлятися, але для цього потрібні постійні зусилля", - підсумувала Лехтіля.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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