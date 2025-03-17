Фінансові новини
- |
- 17.03.25
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп оголосив недійсними помилування Байдена в останній день президентства
10:55 17.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що помилування його попередником Джо Байденом в останній день на посаді недійсні й не мають юридичної сили через використання факсимільного підпису.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Трамп вважає, що Байден навіть не знав, що за помилування підписує.
"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", - вважає Трамп.
Трамп при цьому не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.
Однак аналогічні аргументи наводив консервативний Фонд "Спадщина", який стверджує, що Байден використовував факсиміле, на основі, здавалося б, ідентичних підписів, знайдених на кількох документах Байдена.
Як зазначає Bloomberg, коментарі Трампа свідчать про те, що його адміністрація може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента, включаючи колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.
Право помилування вже давно вважається одним з найбільш абсолютних повноважень президента - і суди неохоче встановлюють будь-які обмеження на те, як воно надається. Хоча Трамп визнав, що суди повинні в кінцевому підсумку приймати рішення щодо обґрунтованості помилування, його коментарі відкривають можливість того, що Міністерство юстиції може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента.
"Це не моє рішення - це буде вирішувати суд, але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю ввечері.
У рішенні федерального апеляційного суду від 2024 року йдеться про те, що помилування не обов'язково має бути в письмовій формі.
У висновку Міністерства юстиції від 1929 року зазначалося, що "ні Конституція, ні закони не встановлюють метод, за допомогою якого має здійснюватися помилування, або докази його здійснення. Це повністю належить до компетенції президента".
Адміністрація Джорджа Буша-молодшого посилалася на цю думку, захищаючи використання Бушем факсиміле, роботизованого інструменту, який президенти використовували протягом десятиліть, щоб встигати за обсягами рутинної кореспонденції, яку їм доводилося підписувати.
Але його використання було суперечливим, оскільки ставило під сумнів те, що президент особисто схвалював ці дії.
У своєму дописі Трамп не уточнив, про які саме рішення щодо помилування йдеться, однак, як відомо, в останній день на посаді Байден превентивно помилував членів своєї родини, а також низку посадовців, які могли зіткнутися з переслідуванням з боку його наступника.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
|У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Стармер готовий розмістити війська в Україні безстроково
|США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ
|Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|У Британії кажуть про «значну кількість» країн, готових надіслати миротворців в Україну
|Торгова війна США і Європи ставить під загрозу комерційні відносини обсягом $9,5 трлн - звіт
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
Бізнес
|Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – розумного AI-асистента для гравців
|Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США
|Optimus збирається на Марс: Elon Musk відправить свого робота в космічну експедицію на борту Starship
|OpenAI закликала заборонити DeepSeek та китайські ШІ-моделі
|Facebook запроваджує монетизацію історій для авторів контенту
|Oracle є основним кандидатом на участь в управлінні TikTok — The Information
|Застосунок «Київ Цифровий» отримав міжнародну нагороду Global Mobile Award