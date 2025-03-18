Вучич каже, що влада «зрозуміла меседж» на тлі масових протестів у Белграді

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що владі "треба змінюватися" після того, як у Белграді пройшли масові студентські протести.

Про це він розповів під час пресконференції, цитує РТС, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що після цього протесту "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".

Сербський президент заявив, що акція протесту відбулася з "величезною негативною енергією, гнівом і злістю на владу".

"Ми добре зрозуміли меседж і нам доведеться змінюватися самим, хоча я сподіваюся, що дехто зрозумів, що громадяни не хочуть "кольорових революцій". Важливо, щоб наші діти ходили до школи, а студенти поверталися до університетів", - сказав він.

За його словами, на вулицях зібралися 88 тисяч людей, а тим часом у Міністерстві внутрішніх справ казали про 107 тисяч.





Нагадаємо, що внаслідок падіння навісу в Новому Саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед них - двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема колишньому міністру Горану Весичу.

Після трагедії в Сербії почались масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких - публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії.