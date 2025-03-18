Орбан пообіцяв придушити ЗМІ та неурядові організації в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму зверненні до прихильників заявив, що Угорщина в найближчі тижні ліквідує ЗМІ та інші неурядові організації, які отримують фінансування з-за кордону та працюють в інтересах іноземних держав.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

«Ми зруйнуємо фінансову машину, яка використовувала корумповані долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдо-неурядових організацій та політичних активістів. Ми ліквідуємо всю тіньову армію», - сказав він.

Орбан, противник імміграції, також повторив конспірологічну «теорію великої заміни», згідно з якою нібито існує «глобальна змова», спрямована на зменшення впливу білої раси. «Битва сьогодні фактично ведеться за душу західного світу. Імперія хоче змішати, а потім замінити корінне населення Європи загарбницькими масами, що прибули з інших цивілізацій», - сказав Орбан.

Він також заявив, що «правителі Європи» які надають економічну та військову допомогу Україні для боротьби із російським вторгненням, насправді прагнуть її «колонізувати». За його словами, «інструментом колонізації є війна».

Орбан повторив свій заклик до ЄС відмовитися від процесу приєднання України до блоку і заявив, що проведе опитування серед угорців про те, чи вважають вони, що Київ повинен отримати членство в ЄС.

Минулого тижня партія Орбана «Фідес» запропонувала поправки до конституції Угорщини, які дозволять призупиняти громадянство і депортувати з країни осіб з подвійним громадянством, якщо буде встановлено, що вони загрожують суверенітету або національній безпеці Угорщини. Ще одна поправка була спрямована проти ЛГБТК+ спільноти. Партія Орбана заявила, що починаючи з цього року, щорічний Будапештський прайд буде заборонено проводити публічно.

Орбан, союзник Трампа, привітав дії адміністрації США з ліквідації USAID, стверджуючи, без жодних доказів, що агентство використовувалося для фінансування ліберальних цілей в Угорщині, спрямованих на повалення його уряду. Він пообіцяв розплату неурядовим організаціям, які отримували фінансування від USAID, заявивши, що вони будуть ліквідовані в Угорщині і зіткнуться з «правовими наслідками».