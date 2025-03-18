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АНАЛІТИКА

США депортували до Сальвадору сотні членів венесуельської банди

 

Декілька сотень бандитів з венесуельскої злочинної організації Tren de Aragua були цими вихідними депортовані до Сальвадору.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву речниці Білого дому.

«Цими вихідними за вказівкою президента Департамент внутрішньої безпеки США успішно заарештував майже 300 терористів Tren de Aragua, врятувавши незліченну кількість життів американців. Завдяки великій роботі Державного департаменту цих мерзенних монстрів було вилучено та вивезено до Сальвадору, де вони більше не зможуть становити жодної загрози для американського народу», - сказала вона.

Зі свого боку президент Сальвадору Наїб Букеле підтвердив прибуття депортованих до країни.

«Сьогодні до нашої країни прибули перші 238 членів венесуельської злочинної організації Tren de Aragua. Їх негайно перевели до Центру ізоляції терористів, терміном на один рік (з можливістю продовження). Сполучені Штати платитимуть за них дуже низьку плату, але велику для нас», - сказав він.

Fox News зазначає, що для того, щоб видворити цих бандитів адміністрація Трампа застосувала закон 1798 року, який дозволяє депортувати «громадян ворожої нації» без судового розгляду. Раніше він тричі застосовувався, зокрема під час англо-американської війни 1812 року, Першої та Другої світових війн.

Лише у суботу федеральний суддя Джеймс Боасберг заборонив адміністрації Трампа використовувати цей закон для прискорення депортацій нелегальних мігрантів.

Повідомляється, що банда Tren de Aragua активна, зокрема, в Колорадо та Техасі.
 

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