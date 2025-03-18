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США хочуть «змінити статус-кво» у світовій торгівлі – Рубіо
09:21 17.03.2025 |
Американський державний секретар Марко Рубіо припускає, що після того, як США запровадять мита проти своїх основних торговельних партнерів, вони можуть розпочати двосторонні переговори з країнами щодо нових торговельних домовленостей.
Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Рубіо заявив, що Сполучені Штати відповідатимуть країнам, які запровадили проти них мита.
"Це глобально. Це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС, це проти всіх", - заявив він.
За словами держсекретаря, США потенційно можуть взяти участь у "двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін".
"А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь - потенційно - у двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін", - сказав він.
Рубіо зауважив, що Сполучені Штати "перезавантажать базову лінію", щоб гарантувати, що до них ставитимуться справедливо.
"Нам не подобається статус-кво. Ми збираємося встановити новий статус-кво, і тоді ми зможемо про щось домовитися, якщо вони (інші країни, - Ред.) захочуть. Те, що ми маємо зараз, не може продовжуватися", - додав він.
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