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АНАЛІТИКА

Рубіо прокоментував дані про підготовку зустрічі Трампа із Сі

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не має інформації про підготовку зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном наразі не ведеться.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить пресслужба Держдепу США.

Водночас, за словами Рубіо, "у якийсь момент" лідери США і Китаю таки зустрінуться.

"Вони зустрінуться. Я не знаю, коли це станеться. Я не знаю, чи є якісь плани щодо цього, але я впевнений, що в якийсь момент це станеться", - зазначив держсекретар.

Він нагадав, що Трамп контактував із СІ під час свого першого терміну.

"І я очікую, що він зробить це знову. І він повинен це зробити. Це лідери двох великих, важливих, могутніх країн, а лідери могутніх країн - незалежно від того, чи погоджуються вони з чимось, чи ні - повинні спілкуватися заради безпеки і благополуччя всього світу", - резюмував Рубіо.

Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як відомо, 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.

Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд
Ключові теги: США, Китай
 

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