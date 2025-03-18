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Рубіо прокоментував дані про підготовку зустрічі Трампа із Сі
08:14 17.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не має інформації про підготовку зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном наразі не ведеться.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить пресслужба Держдепу США.
Водночас, за словами Рубіо, "у якийсь момент" лідери США і Китаю таки зустрінуться.
"Вони зустрінуться. Я не знаю, коли це станеться. Я не знаю, чи є якісь плани щодо цього, але я впевнений, що в якийсь момент це станеться", - зазначив держсекретар.
Він нагадав, що Трамп контактував із СІ під час свого першого терміну.
"І я очікую, що він зробить це знову. І він повинен це зробити. Це лідери двох великих, важливих, могутніх країн, а лідери могутніх країн - незалежно від того, чи погоджуються вони з чимось, чи ні - повинні спілкуватися заради безпеки і благополуччя всього світу", - резюмував Рубіо.
Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Як відомо, 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд
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