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АНАЛІТИКА

Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах та відновлення двосторонніх зв'язків

 

Держсекретар Марко Рубіо обговорив з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим питання військових операцій США проти хуситів, а також розвиток взаємодії після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому за результатами телефонної розмови, передає Укрінформ.

«Держсекретар поінформував Росію про військові операції США проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що подальші напади хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимим», - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, Рубіо і Лавров обговорили наступні кроки в рамках недавніх зустрічей у Саудівській Аравії та «домовилися продовжувати роботу над відновленням зв'язків між Сполученими Штатами та Росією».
Ключові теги: США, Росія
 

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