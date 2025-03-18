Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах та відновлення двосторонніх зв'язків

Держсекретар Марко Рубіо обговорив з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим питання військових операцій США проти хуситів, а також розвиток взаємодії після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому за результатами телефонної розмови, передає Укрінформ.

«Держсекретар поінформував Росію про військові операції США проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що подальші напади хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимим», - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, Рубіо і Лавров обговорили наступні кроки в рамках недавніх зустрічей у Саудівській Аравії та «домовилися продовжувати роботу над відновленням зв'язків між Сполученими Штатами та Росією».