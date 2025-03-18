Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Подарунок ворогам США»: Трамп перекрив фінансування ЗМІ

 

Фінансування двох американських новинних служб "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL), які мовлять на іноземну аудиторію, припинили ввечері суботи, 15 березня. Співробітників "Голосу Америки" відправили в неоплачувану відпустку на невизначений термін, повідомляє Reuters.

Це сталося після указу президента США Дональда Трампа про ліквідацію незалежного Агентства США з глобальних медіа (USAGM), через які фінансувалися ЗМІ. За словами глави "Голосу Америки" Майкла Абрамовіца, майже весь його штат з 1300 журналістів, продюсерів та асистентів був відправлений в адміністративну відпустку. Аудиторія "Голосу Америки", який мовить 49 мовами, охоплює понад 360 мільйонів людей щотижня, пише Reuters.

"Я глибоко засмучений тим, що вперше за 83 роки "Голос Америки" змушений замовкнути", - заявив Абрамовіц у своєму дописі на LinkedIn, зазначивши, що компанія, заснована в 1942 році для протидії нацистській пропаганді, відігравала важливу роль "у боротьбі за свободу і демократію в усьому світі".

"Подарунок ворогам США"

Припинення держфінансування підтвердив і глава "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівен Капус. За його словами, це призведе до зупинки мовлення медіакомпанії, що існувала 75 років.

"Скасування фінансування "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" стане величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери й автократи в Москві та Мінську святкуватимуть припинення роботи RFE/RL", - заявив Капус. Він наголосив, що без роботи "Радіо Свободи" майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах не матимуть доступу до правди про Америку та світ.

"Радіо Вільна Європа" розпочало мовлення 1950 року, його цільовою аудиторією були жителі європейських країн, які перебували в так званому "соціалістичному блоці". "Радіо Свобода" почало мовлення 1953 року вже безпосередньо для громадян СРСР. У 1976 році радіостанції об'єднали, радянська влада їх цілеспрямовано глушила. У 2024 мін'юст РФ вніс медіа до переліку "небажаних організацій" у РФ, що практично прирівнює її діяльність до екстремістської. RFE/RL мовила на 23 країни, включно з Україною, Білоруссю, Іраном, Афганістаном та іншими. Її тижнева аудиторія становила 50 мільйонів людей.

Реакції на рішення Трампа

Президент Національного пресклубу у Вашингтоні Майк Бальзамо заявив, що скорочення в "Голосі Америки" підриває відданість США вільній і незалежній пресі. "Протягом десятиліть "Голос Америки" доносив незалежну журналістику, засновану на фактах, до аудиторії по всьому світу, часто в місцях, де свобода преси не існує", - сказав Бальзамо.

Базована в Парижі організація "Репортери без кордонів" також розкритикувала цей крок, заявивши, що він "загрожує свободі преси в усьому світі і зводить нанівець 80 років американської історії підтримки вільного потоку інформації".

Хоча ці дні медіакомпанії фінансуються Конгресом США, у них діють редакційні заходи безпеки, що гарантують їхню незалежність. Це викликає гнів у таборі Трампа, який ще під час свого першого терміну на посаді вимагав того, щоб фінансовані урядом ЗМІ підтримували його політику, і звинувачував незгодних з ним у поширенні "фейкових новин".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес