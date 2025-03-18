«Подарунок ворогам США»: Трамп перекрив фінансування ЗМІ

Фінансування двох американських новинних служб "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL), які мовлять на іноземну аудиторію, припинили ввечері суботи, 15 березня. Співробітників "Голосу Америки" відправили в неоплачувану відпустку на невизначений термін, повідомляє Reuters.

Це сталося після указу президента США Дональда Трампа про ліквідацію незалежного Агентства США з глобальних медіа (USAGM), через які фінансувалися ЗМІ. За словами глави "Голосу Америки" Майкла Абрамовіца, майже весь його штат з 1300 журналістів, продюсерів та асистентів був відправлений в адміністративну відпустку. Аудиторія "Голосу Америки", який мовить 49 мовами, охоплює понад 360 мільйонів людей щотижня, пише Reuters.

"Я глибоко засмучений тим, що вперше за 83 роки "Голос Америки" змушений замовкнути", - заявив Абрамовіц у своєму дописі на LinkedIn, зазначивши, що компанія, заснована в 1942 році для протидії нацистській пропаганді, відігравала важливу роль "у боротьбі за свободу і демократію в усьому світі".

"Подарунок ворогам США"

Припинення держфінансування підтвердив і глава "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівен Капус. За його словами, це призведе до зупинки мовлення медіакомпанії, що існувала 75 років.

"Скасування фінансування "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" стане величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери й автократи в Москві та Мінську святкуватимуть припинення роботи RFE/RL", - заявив Капус. Він наголосив, що без роботи "Радіо Свободи" майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах не матимуть доступу до правди про Америку та світ.

"Радіо Вільна Європа" розпочало мовлення 1950 року, його цільовою аудиторією були жителі європейських країн, які перебували в так званому "соціалістичному блоці". "Радіо Свобода" почало мовлення 1953 року вже безпосередньо для громадян СРСР. У 1976 році радіостанції об'єднали, радянська влада їх цілеспрямовано глушила. У 2024 мін'юст РФ вніс медіа до переліку "небажаних організацій" у РФ, що практично прирівнює її діяльність до екстремістської. RFE/RL мовила на 23 країни, включно з Україною, Білоруссю, Іраном, Афганістаном та іншими. Її тижнева аудиторія становила 50 мільйонів людей.

Реакції на рішення Трампа

Президент Національного пресклубу у Вашингтоні Майк Бальзамо заявив, що скорочення в "Голосі Америки" підриває відданість США вільній і незалежній пресі. "Протягом десятиліть "Голос Америки" доносив незалежну журналістику, засновану на фактах, до аудиторії по всьому світу, часто в місцях, де свобода преси не існує", - сказав Бальзамо.

Базована в Парижі організація "Репортери без кордонів" також розкритикувала цей крок, заявивши, що він "загрожує свободі преси в усьому світі і зводить нанівець 80 років американської історії підтримки вільного потоку інформації".

Хоча ці дні медіакомпанії фінансуються Конгресом США, у них діють редакційні заходи безпеки, що гарантують їхню незалежність. Це викликає гнів у таборі Трампа, який ще під час свого першого терміну на посаді вимагав того, щоб фінансовані урядом ЗМІ підтримували його політику, і звинувачував незгодних з ним у поширенні "фейкових новин".