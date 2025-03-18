Трамп заперечив, що його посланник у Москві годинами чекав зустрічі з Путіним

Президент США заявив, що його спецпосланник Стів Віткофф не чекав на зустріч з Володимиром Путіним у Москві кілька годин, як про це повідомили західні ЗМІ.

Відповідний допис Дональд Трамп розмістив у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Фейкові новини як завжди взялися за справу!» - прокоментував глава Білого дому повідомлення у ЗМІ про зустрічі Віткоффа в російській столиці.

Він зазначив, що напередодні прочитав у медіа, що Путін «примусив мого високошановного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді очікування не було взагалі».

Трамп поінформував, що Віткофф зустрічався з іншими російськими можновладцями, і це, вочевидь, зайняло деякий час. За його словами, ці зустрічі були «дуже продуктивними» та дали «дуже гарні» сигнали.

«Підсумовуючи: не було жодного дев'ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони (ЗМІ - ред.) вигадали цю історію - це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні вже почати правильно повідомляти новини», - вказав президент США.