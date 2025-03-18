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Трамп заперечив, що його посланник у Москві годинами чекав зустрічі з Путіним
07:58 17.03.2025 |
Президент США заявив, що його спецпосланник Стів Віткофф не чекав на зустріч з Володимиром Путіним у Москві кілька годин, як про це повідомили західні ЗМІ.
Відповідний допис Дональд Трамп розмістив у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
«Фейкові новини як завжди взялися за справу!» - прокоментував глава Білого дому повідомлення у ЗМІ про зустрічі Віткоффа в російській столиці.
Він зазначив, що напередодні прочитав у медіа, що Путін «примусив мого високошановного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді очікування не було взагалі».
Трамп поінформував, що Віткофф зустрічався з іншими російськими можновладцями, і це, вочевидь, зайняло деякий час. За його словами, ці зустрічі були «дуже продуктивними» та дали «дуже гарні» сигнали.
«Підсумовуючи: не було жодного дев'ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони (ЗМІ - ред.) вигадали цю історію - це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні вже почати правильно повідомляти новини», - вказав президент США.
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