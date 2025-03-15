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Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону
23:57 14.03.2025 |
Радники з питань безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції вирушили до Вашингтона з неанонсованим візитом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався Welt.
За інформацією Welt, безпековий радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер разом із британським і французьким колегами - Джонатаном Пауеллом та Емманюелем Бонном - 14 березня вирушив до СШАю
Вони, як очікується, зустрінуться в Білому домі з Майком Волцом, радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки.
Не анонсована раніше поїздка була організована в найкоротші терміни, ідеться в матеріалі Welt, і відбувається на тлі незалученості Європи до переговорів про "припинення війни" в Україні.
Нагадаємо, цього тижня представники України та США провели переговори в Саудівській Аравії та погодились на 30-денне припинення вогню за умови згоди з боку Росії.
Після цього посланник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся в Москві з російським правителем Владіміром Путіним. Ці переговори Трамп описав як "хороші і продуктивні".
У США раніше говорили, що залученість Європи до переговорів про завершення російської війни проти України повʼязана із санкціями, які вона запровадила проти Москви.
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