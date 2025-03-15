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АНАЛІТИКА

Посланник Трампа чекав на зустріч з Путіним вісім годин - Sky News

 
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф був змушений чекати на зустріч з російським очільником Володимиром Путіним вісім годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що посланник Дональда Трампа покинув Москву за кілька годин після розмови з Путіним, не затримуючись у російській столиці.

Віткофф, який став головним переговірником Трампа і якого часто називають "посередником" президента, був відряджений до Москви, щоб передати Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Але після прибуття до Москви він був змушений чекати щонайменше вісім годин, перш ніж його покликали до Кремля.

Путін був зайнятий зустріччю з білоруським лідером Олександром Лукашенком під час його поспішно організованого державного візиту до Москви.
Ключові теги: США, Росія
 

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