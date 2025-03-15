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АНАЛІТИКА

Китай почав погрожувати компанії, яка продає США порти Панамського каналу

 

Акції гонконгської компанії CK Hutchison впали більш ніж на 6% після того, як Китай розкритикував продаж його портів у Панамському каналі та заявив, що компанії слід "добре подумати" перед укладанням угоди на 22,8 млрд доларів із американською інвестиційною компанією BlackRock.

Про це пише агентство Financial Times.

Жорстка критична стаття, в якій США звинувачуються у тиску на угоду "підлими методами", вперше з'явилася в гонконгському виданні Ta Kung Pao, що підтримується Пекіном, і була перепублікована головним китайським органом у справах Гонконгу в четвер пізно ввечері.

"Критики вважають, що це безпринципний, улесливий та меркантильний крок, що продає власну гідність заради особистої вигоди, і дія, яка ігнорує національні інтереси... що зраджує та продає всіх китайців", - йдеться в статті.

У ній також стверджується, що США обмежать китайське судноплавство та торгівлю, а CK Hutchison має "добре подумати" про те, "на чиєму боці вона стоїть і яку позицію займає".

Падіння акцій у п'ятницю відобразило занепокоєння щодо того, чи буде угода завершена після того, як її схвалила адміністрація Трампа. Проте це може бути "надмірною реакцією", зазначив старший аналітик Morningstar Ден Бейкер.

"Оскільки компанія все ще має активи в Китаї, якщо китайська влада незадоволена цим продажем, інвестори можуть побоюватися можливих наслідків для її бізнесу в КНР", - сказав він.

На материковий Китай та Гонконг у 2023 році припадало майже 14% доходів CK Hutchison, тоді як на Великобританію та Європу - близько 50%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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