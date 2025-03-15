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Китайське прислів'я
Обсяг світової торгівлі зріс до рекордних $33 трлн. Але буде збій через тарифи — ООН
23:13 14.03.2025 |
Обсяг світової торгівлі у 2024 році досяг рекордних $33 трлн, збільшившись за рік на 3,7% ($1,2 трлн). Про це йдеться у звіті Конференції ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD).
Лідером стали послуги, які зросли на 9% за минулий рік і додали $700 млрд (майже 60% від загального зростання). Торгівля товарами зросла на 2% ($500 млрд).
Економіки, що розвиваються, обігнали розвинені країни за темпами зростання торгівлі: їх експорт та імпорт збільшився на 4% у річному вираженні. У розвинених країнах зафіксовано спад на 2%.
Дисбаланси у торгівлі товарами збільшилися. Дефіцит торгівлі США з Китаєм досяг $355 млрд, дефіцит з ЄС збільшився до $241 млрд. Профіцит торгівлі Китаю досяг найвищого рівня з 2022 року.
На початку 2025 року торгівля залишалася стабільною, проте зростання геоекономічної напруженості, протекціоністська політика і торговельні суперечки сигналізують про можливі майбутні збої, йдеться у звіті.
Сьогодні близько двох третин міжнародної торгівлі здійснюється без тарифів. Але ескалація тарифів перешкоджатиме експорту, особливо з країн, що розвиваються, резюмують в UNCTAD.
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